أمريكا تسجل أول حالة إصابة بجدري القردة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - أكد مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة مؤخرا تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود في كاليفورنيا ،وصاحبها كان عائد من شرق إفريقيا وعولجت في منشأة طبية محلية.

وأكد المركز أن المريض يتحسن وجرى عزله في المنزل.

وتخزن المملكة المتحدة 150.000جرعة من لقاح الجدري.

وينتقل جدري الماء عن طريق الاتصال الوثيق وتشمل الأعراض الطفح الجلدي والحمى والصداع وآلام العضلات.