جوفنتوس يستهدف 3 لاعبين في الميركاتو الشتوي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - أفاد تقرير صحفي إيطالي أننادي جوفنتوس لإبرام تعاقدات جديدة لتعويض رحيل الفرنسي بول بوجبا، الذي تمّ فسخ عقده، بالتراضي.

وبحسب صحيفة (توتو سبورت)، فإن جوفنتوس يريد التعاقد مع مدافعين جديدين، بالإضافة إلى مهاجم في الميركاتو المقبل، مشيرة إلى أنه تمّ رصد ثلاثة لاعبين من الدوري الإنكليزي الممتاز، وهم رودو دراجوسين وجاكو كيويور لاعبي توتنهام وآرسنال على الترتيب، لتعزيز الخط الخلفي، إضافة إلى المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي، الذي انضم إلى مانشستر يونايتد من بولونيا خلال الصيف الماضي.