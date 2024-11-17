العالم اليوم - فيديو.. ترامب يحضر نزالا للفنون القتالية المختلطة في نيويورك

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:27 صباحاً - حضر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مباراة في الفنون القتالية المختلطة بمسابقة "يو.إف.سي" في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك ليل السبت بالتوقيت المحلي.

يشار إلى أن ترامب (78 عاما) من أشد المتحمسين لمشاهدة نزالات "يو إف سي" ويحضر بشكل متكرر النزالات الكبرى. ومن المنتظر أن يشاهد ترامب نزالا في الوزن الثقيل بين ستيبي ميوتشيتش وجون جونز في مسابقة "يو. إف. سي".

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