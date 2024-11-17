تروي ديني: ريال مدريد أخطأ كثيراً بهذه الصفقة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 08:56 صباحاً - يعتقد تروي ديني، اللاعب الإنكليزي المعتزل أن ريال مدريد أخطأ بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي.

وقال ديني، في تصريحاتٍ نقلتها شبكة توك سبورت البريطانية: مبابي ابتعد عمّا كُنا نتوقعه، كُنت أعتقد شخصياً أنه القطعة المفقودة في ريال مدريد، وأن الأمر سيُشبه تعاقد مانشستر سيتي مع إيرلينج هالاند… أنتَ تتوقع من مبابي أن يُسجل الكثير من الأهداف لريال مدريد، وأن يُصبح بشكلٍ أو بآخر لاعب غير قابل للتوقف.

وأضاف: حين كان مبابي في باريس سان جيرمان كانت لديه حُرية القيام بما يُريد، ولم تكن التوقعات بنفس المستوى، فالفريق كان يفوز دائماً بلقب الدوري الفرنسي…

حين تذهب إلى ريال مدريد فهُناك برشلونة وأتلتيكو مدريد، وهُناك توقعات منكَ دائماً أن تفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ولكني أعتقد أن الحِمل ثقيل بعض الشيء عليه في هذه اللحظة.

وأوضح: لا أعتقد أن مبابي مُهاجم صريح بشكلٍ اعتيادي، ولا يُمكنه اللعب في الجناح الأيسر بسبب وجود فينيسيوس جونيور، لذلك في هذا الموقف نرى أن ريال مدريد ارتكب خطأَ كبيراً.