شريف حافظ يكشف لـ "دوت الخليج الفني" تفاصيل أولى تجاربه في التأليف الدرامي بـ "رأسين في الفاس"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان شريف حافظ في تصريح خاص لـ “دوت الخليج الفني” عن أولى خطواته في التأليف الدرامي وأولى بطولاته المطلقة.

مشروع عمل درامي من بداية الكتابة

وقال شريف حافظ: "مسلسل رأسين في الفاس أول تجربة للتأليف الدرامي ومش هينزل منها رواية، ويكون مكون من جزء واحد 15 حلقة ".

موعد عرض ومخرج مسلسل رأسين في الفاس

وعن موعد طرح المسلسل والمخرج أضاف: "حتى الآن أقترحت 3 مخرجين منهم واحد تعاونت معه من قبل، ولكن المنتج هو في يده الاختيار بالنهاية، وإن شاء الله خلال يومين هنحط المخرج وهنكمل فريق العمل، وهيتم عرض المسلسل على أحد المنصات بالإضافة إلى شاشة التلفزيون بالتزامن مع بعض، وفي الغالب هنلحق العرض في النص الأخير من رمضان القادم ".



أحدث أعمال شريف حافظ

وشارك شريف حافظ مؤخرًا في مسلسل الحشاشين وينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية ذات الطابع التاريخي، حيث تدور أحداث العمل حول "حسن الصباح" والذي يقوم بتجسيد دوره الفنان كريم عبد العزيز وهو مؤسس فرقة الفدائيين وهى فرقة مؤيدة ومخلصة للعقيدة الإسماعيلية، وتدور باقي أحداث العمل في إطار مميز من الإثارة والتشويق.

أبطال وصناع مسلسل الحشاشين



شارك في مسلسل الحشاشين كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، نور إيهاب، أحمد عيد، محمد رضوان، إسلام جمال، بسنت أبو باشا، عمر الشناوي، وآخرين من النجوم المميزين، وأيضًا العمل من تأليف من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، والإخراج لـ بيتر ميمي.