العالم اليوم - اعتقال 3 إسرائيليين متهمين باستهداف منزل نتنياهو

انتم الان تتابعون خبر اعتقال 3 إسرائيليين متهمين باستهداف منزل نتنياهو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:27 صباحاً - أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 3 أشخاص مشتبها بهم في إطلاق قنابل ضوئية على منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا.

وقررت المحكمة المختصة حظر نشر تفاصيل التحقيق وهوية المشتبه بهم لمدة 30 يوماً، حرصاً على سير التحقيقات.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك"، السبت، عن سقوط قنبلتين مضيئتين في ساحة منزل نتنياهو، في قيساريا، مؤكدين فتح تحقيق مشترك في الواقعة.

ماذا حدث؟

قالت الشرطة الإسرائيلية والشاباك: "حوالي الساعة 7:30 مساء، تم رصد قنبلتين ضوئيتين تم إطلاقهما بالقرب من منزل رئيس الوزراء في قيساريا وسقطتا في باحة المنزل".

أضافت: "لم يكن رئيس الوزراء وأفراد عائلته موجودين في المنزل وقت وقوع الحادث".

اعتبرت الشرطة والشاباك الأمر حادثا مهما يشكل تصعيدا خطيرا وبناء عليه سيتم اتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة.

ولم تذكر الشرطة مصدر إطلاق القنبلة، فيما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "العنف هو تقويض لأساس الديمقراطية الإسرائيلية وعلى سلطات تطبيق القانون وأجهزة الأمن أن تستفيق وتتحرك قبل فوات الأوان".

بدوره قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في تعليقه على الحادث: "اليوم تم إلقاء قنبلة ضوئية وغدا قد يتم إطلاق رصاص حي".

يأتي هذا التطور بعد شهر من تعرض منزل نتنياهو لهجوم بطائرة مسيرة تبناه حزب الله، وأكدت مصادر في مكتب رئيس الوزراء أنه وزوجته لم يكونا متواجدين في المنزل وقت الحادث الأخير.

وعززت السلطات الإسرائيلية الإجراءات الأمنية في محيط منزل نتنياهو في أعقاب الحادث.