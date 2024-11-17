إرزي كونسا يغادر معسكر الإنكليز

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - استبعد لي كارسلي، مدرب منتخب إنكلترا إرزي كونسا، من معسكر المنتخب الإنكليزي، ليعود اللاعب إلى ناديه أستون فيلا، وذلك بعد أن تلقى المذكور ضربة خلال مواجهة اليونان الماضية، ليصبح غير قادر على المشاركة أمام إيرلندا.

وبحسب صحيفة (الديلي ميل) فإن هذا هو اللاعب العاشر الذي يغادر معسكر إنكلترا هذا الأسبوع.

ويتصدر منتخب إنكلترا ترتيب المجموعة الثانية من المستوى الثاني بـ 12 نقطة، حيث فاز في أربع مباريات وخسر واحدة، متساوياً مع اليونان بنفس الرصيد وتبادلا الفوز.