قصور الثقافة تفتتح عرض ”أبو الفوارس عنترة” بأسيوط ضمن مسرحة المناهج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:34 صباحاً - شهد قصر ثقافة أسيوط، الجمعة، افتتاح العرض المسرحي "أبو الفوارس عنترة"، الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في إطار مشروع "مسرحة المناهج" لطلاب مراحل التعليم الأساسي.

حضر العرض ضياء مكاوي، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، والأدباء: نعيم الأسيوطي، أيمن رجب طاهر، ورأفت عزمي، المخرج أسامة عبد الرؤوف، والفنان جلال أبو الدهب، ولفيف من المثقفين.

يتناول العرض عددا من الجوانب الحياتية لعنترة والمتعلقة بعشقه للفروسية، وكتابة للشعر، ومنافساته بين القبائل العربية.

كما يسلط الضوء على مجموعة من القيم الإيجابية ومنها الشجاعة، وحب الوطن، من خلال استعراض ما عاناه من أجل الحصول على حريته، واعتراف القبيلة بسيادته، وذلك برؤية فنية تكاملت فيها العناصر الإخراجية: الديكور، الألحان، الإضاءة، الأشعار، والاستعراض، والتمثيل.

"أبو الفوارس عنترة" تأليف محمد فريد أبو حديد، كتابة مسرحية سعيد حجاج، وإخراج خالد أبو ضيف، أشعار وتدقيق لغوي د. سيد عبد الرازق، ديكور وملابس فاطمة أبو الحمد، موسيقى وألحان عبد الباري عبد العزيز، تصميم إضاءة مايكل يعقوب، استعراضات مارك صفوت، ومخرج منفذ نعيم الأسيوطي.

العرض يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وينفذ من خلال الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير.

ويعد هو الثالث لهيئة قصور الثقافة بمشروع مسرحة المناهج، وتقدمه الفرقة النوعية بالمجان لمدة عشرة أيام، في تمام الحادية عشرة صباحا، ويومي الجمعة والسبت في الثامنة مساءً.