المجلس القومي للطفولة والأمومة يدعم الأطفال بمحافظة الإسكندرية احتفالًا بأعياد الطفولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 09:33 صباحاً -

قامت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة، ووفدًا من المجلس، بزيارة لمحافظة الاسكندرية، فى إطار الاحتفال بأعياد الطفولة ولرسم البسمة علي وجوه الأطفال.

واوضحت "السنباطي" ان الزيارة تضمنت مشاركة الاطفال بمستشفى سرطان الاطفال ببرج العرب الاحتفالات بعيد الطفولة، حيث تم زيارة الأطفال بالمستشفى والاطمئنان على ما يلقونه من خدمات ورعاية، حيث حرص وفد المجلس على التحدث وتبادل الحوار مع الاطفال، وتوزيع بعض الهدايا العينية عليهم.

وأضافت "السنباطي" انه تم زيارة مركز التأهيل الاجتماعي بالعامرية التابع للمؤسسة القومية لتنمية الاسره والمجتمع، وتفقد ما يتم به من انشاءات والتعرف علي ماسيقدمه المركز من خدمات للأطفال، مشيرة الى زيارة المؤسسة القومية لتنمية الاسرة بالإسكندرية حيث رافق وفد المجلس أثناء الزيارة الدكتورة أميمة الشيخ رئيس مجلس أمناء المؤسسة واستمع فريق المجلس لعرض عن التطوير الذي تم بالمؤسسة خلال الفترة الماضية، كما تم تفقد منظومة ادارة الحالة بالمؤسسة والانشطة التي تقدم من خلالها ودار الحضانة ومركز الطفولة المبكرة بالمؤسسة كما تم توزيع بعض الهدايا العينية علي الاطفال.

وأكدت "السنباطي"، أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيد من التعاون بين المجلس والمؤسسة في العديد من الانشطة التي تخدم الأطفال بمحافظة الإسكندرية، لافتة الى حرص المجلس القومى للطفولة والامومة على دعم كافة المؤسسات التى تقدم خدمات وأنشطة للأطفال.

شارك فى الزيارة كل من الدكتور كرم ملاك، والدكتور نور أسامة عضوي المجلس القومي للطفولة والامومة، ولجنة حياة كريمة بالمنطقة الروتارية ٢٤٥١ مصر برئاسة اميمة الشيخ واللواء محمد نصار نائب قائد المنطقه الشماليه العسكريه ود محمد البنا نقيب الاطباء الاسبق.