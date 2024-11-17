عراقجي: سنرد على أي إجراءات من الدولية للطاقة الذرية ضدنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 09:32 صباحاً - قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن بلاده مستعدة للمفاوضات حول الملف النووي، لكنه صرح في الوقت ذاته بأنه لو أصدر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا ضد إيران، فسنتخذ إجراءات جديدة لن تؤدي بالتأكيد إلى سرورهم.

وأضاف أنّ سلوك بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو سلوك مهني، ومدير الوكالة يتحرك في إطار معاهدة خطر الانتشار النووي، وحريصون على التعاون مع الوكالة بشكل كامل وسوف تفي إيران بكل التزام عليها في إطار هذه المعاهدة.

وحذر "عراقجي" في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، من خطر الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا أن أهدافه لن تقتصر على غزة ولبنان بحسب، بل لديه أهداف ومخططات أكبر لتحويل المنطقة بأكملها إلى منطقة حرب ونار.

وذكر الوزير الإيراني أن المنطقة تواجه كيانًا يمارس الإبادة الجماعية والجرائم في المنطقة، ويجب توقف آلة الحرب الإسرائيلية.

ونفى "عراقجي" حدوث أي لقاء بين مندوب إيران لدى الأمم المتحدة وإيلون ماسك لافتًا إلى أن الإعلام الأمريكي من تكهن وفبرك الأمر، وطهران تنتظر من الحكومة الأمريكية الجديدة الإعلان عن سياستها.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في طهران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي؛ لإجراء مباحثات مفصلية بشأن برنامج إيران النووي.

كما زار رافايل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، موقعين نوويين رئيسيين في إيران، في وقت تؤكد طهران أنها تريد إزالة "أي شكوك أو غموض" بشأن برنامجها النووي الذي يثير جدلًا.

تعتبر المحادثات في طهران مع مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إحدى الفرص الأخيرة للدبلوماسية قبل عودة دونالد ترامب في يناير المقبل إلى البيت الأبيض.