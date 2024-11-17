شاهد.. ملك أحمد زاهر في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 09:32 صباحاً - خطفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت ملك متابعيها الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، إطلالة جديدة وظهرت خلالها بملابس جلد أنيقة.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "أجمل وأرق ملك في الدنيا كلها، قمراية ، ظهور القمر يا قمر يا عسل، ملاك، شياكة ورقة".

كما اعتمدت ملك أحمد زاهر على الظهور البسيط، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل بطريقة عفوية، ووضع المكياج يبرز ملامحها وأحمر شفاه والماسكرا والبلاشر الهادئ.

كما ارتدت ملك أحمد زاهر مجموعة من الاكسسوارات الرقيقة في اليد، وسلسلة بسيطة في الرقبة مع اقراط جذابة في الأذن.