كيف أميز السمك الطازج من المجمد.. 3 طرق لن تتوقعوها

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - مقدمة

تعدّ الأسماك من أكثر الأطعمة المغذية واللذيذة التي يفضلها الكثيرون. ولكن، قد يواجه البعض صعوبة في التفريق بين السمك الطازج والمجمد عند الشراء. في هذا المقال، سنقدم لك ثلاث طرق مدهشة تساعدك على التمييز بين السمك الطازج والسمك المجمد بسهولة ودقة.

3 طرق مدهشة للتمييز بين السمك الطازج والمجمد

1. فحص الرائحة

عند شراء السمك، يعد حاسة الشم وسيلة فعالة للتمييز بين الطازج والمجمد. السمك الطازج يمتاز برائحة بحرية طبيعية وخفيفة. بالمقابل، فإن السمك المجمد قد يمتلك رائحة قوية أو غير محببة بسبب فترة التخزين وتعرضه للمواد الحافظة. لذا، قم بالاقتراب من السمك واستنشاق رائحته لتحديد مدى طزاجته.

2. التحقق من المظهر

اللون: يكون للسمك الطازج لون حيوي ولامع، بينما يظهر السمك المجمد في بعض الأحيان بلون باهت أو مغطى بالثلج.

يكون للسمك الطازج لون حيوي ولامع، بينما يظهر السمك المجمد في بعض الأحيان بلون باهت أو مغطى بالثلج. العينين: يجب أن تكون عيون السمك الطازج زاهية ومتألقة، أما في السمك المجمد، فقد تظهر العينين مملة وغائرة.

يجب أن تكون عيون السمك الطازج زاهية ومتألقة، أما في السمك المجمد، فقد تظهر العينين مملة وغائرة. الجلد والقشور: قشور السمك الطازج تكون متماسكة ولامعة، بينما قد تظهر قشور السمك المجمد منفصلة أو باهتة.

3. اللمس

يعد اللمس أحد الاختبارات المهمة للتمييز بين السمك الطازج والمجمد. السمك الطازج يكون له جلد مرن ولحم ناعم عند اللمس. إذا قمت بالضغط برفق على السمك الطازج، سوف يعود شكله سريعًا إلى الحالة الأولية. أما السمك المجمد، فيجب أن تشعر بأن الجلد أقل مرونة وأحيانًا قد يكون به بعض التجمد الذي يؤثر على ملمسه.

الخاتمة

التمكن من التمييز بين السمك الطازج والمجمد ليس أمرًا صعبًا، بل يحتاج فقط إلى المعرفة والاستماع إلى الحواس مثل الشم، النظر، واللمس. باستخدام الطرق الثلاث المذهلة التي ذكرناها في هذا المقال، ستكون قادرًا بسهولة على اختيار أفضل الأسماك لإعداد وجبات لذيذة ومغذية لعائلتك. تذكر دائمًا أن السمك الطازج ليس فقط ألذ طعمًا ولكنه أيضًا أكثر صحة ويحتوي على فوائد غذائية أفضل.