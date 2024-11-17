نشكركم على متابعتكم خبر دوري الأمم الأوروبية (B2): إنكلترا تواجه إيرلندا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأحد، مباراتا الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية، فتلعب إنكلترا مع إيرلندا الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتلتقي فنلندا مع اليونان بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في المجموعة (B2)
إيرلندا × إنكلترا 0-2
اليونان × فنلندا 3-0
إنكلترا × فنلندا 2-0
إيرلندا × اليونان 0-2
إنكلترا × اليونان 1-2
فنلندا × إيرلندا 1-2
فنلندا × إنكلترا 1-3
اليونان × إيرلندا 2-0
اليونان × إنكلترا 0-3
إيرلندا × فنلندا 1-0
ترتيب المجموعة (B2)
1- إنكلترا: 12 نقطة (11-3)
2- اليونان: 12 نقطة (9-4)
3- إيرلندا: 6 نقاط (3-7)
4- فنلندا: دون نقاط (2- 11)