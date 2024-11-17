دوري الأمم الأوروبية (B2): إنكلترا تواجه إيرلندا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأحد، مباراتا الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية، فتلعب إنكلترا مع إيرلندا الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتلتقي فنلندا مع اليونان بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في المجموعة (B2)

إيرلندا × إنكلترا 0-2

اليونان × فنلندا 3-0

إنكلترا × فنلندا 2-0

إيرلندا × اليونان 0-2

إنكلترا × اليونان 1-2

فنلندا × إيرلندا 1-2

فنلندا × إنكلترا 1-3

اليونان × إيرلندا 2-0

اليونان × إنكلترا 0-3

إيرلندا × فنلندا 1-0

ترتيب المجموعة (B2)

1- إنكلترا: 12 نقطة (11-3)

2- اليونان: 12 نقطة (9-4)

3- إيرلندا: 6 نقاط (3-7)

4- فنلندا: دون نقاط (2- 11)