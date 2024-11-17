خافيير تيباس: أتمنى تواجد صلاح ومرموش في الليجا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - تمنى خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني بكرة القدم، أن يتواجد محمد صلاح وعمرمرموش في الدوري الإسباني.

وعن ارتباط اسم الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش بالانتقال إلى برشلونة، قال: بالفعل عندما ينضم لك لاعب من بلد ما، يكون هناك تأثير لجماهير الفريق في هذه الدولة، فما بالك بصلاح ومرموش… محمد صلاح وعمر مرموش نجمان عالميان فوق العادة، وأتمنى انضمامهما أو أحدهما للدوري الإسباني.

وأكد تيباس أن مصر تمتلك لاعبين رائعين لديهم قدرات تمكنهم من الانضمام للدوري الإسباني في المستقبل.

ورحب تيباس بالتعاون بين رابطة الليجا ورابطة الأندية المصرية، مؤكداً أن هناك العديد من الأوجه التي يمكن خلالها تبادل الخبرات مثل المدربين والهيكلة الخاصة بكرة القدم ورفع مستوى اللعبة.