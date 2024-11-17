هنا شيحة تخطف الأضواء برفقة ابنها من أحدث ظهور لهما

القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفلت الفنانة هنا شيحة مع ابنها بمناسبة حفل تخرجه، وشاركت جمهورها ومتابعيها صورًا أثناء تخرج ابنها آدم في جامعة كوفنتري الإنجليزية، وحصوله على درجة الليسانس في الآداب مع مرتبة الشرف.

وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام: "لحظة فخر عظيمة في حياتي كلها، ساحقة وعاطفية للغاية، أتذكر رحلة آدم بأكملها، منذ أن كنت طفلًا صغيرًا حتى هذه اللحظة، محادثاتنا، ذكرياتنا، صراعاتنا، ومع ذلك فإن حبنا يتغلب دائمًا على صراعاتنا، أنا فخورة جدًا بأن أكون والدتك، وأن أكون عمودك الفقري، وداعمك الأول ومقدمك".

وتابعت: "لا يمكنني أن أكون أكثر امتنانًا، مُمتنة لرحلتنا، شكرًا لك آدم لكونك ابني، شمس حياتي كلها، أنت تعطي معنى لكل ما أفعله في الحياة.. أنت أعظم إنجازاتي الثمينة في الحياة، أحبك يا ابني

تعليقات الجمهور على منشور هنا شيحة



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على اعجاب الجمهور في الوطن العربي، وكانت من بين ابرز التعليقات الف مبروك بالتوفيق والنجاح الدائم من تفوق لتفوق، ربنا يباركلك فيه ويحفظه من كل شر وسوء ومكروه وأصحاب السوء،وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال هنا شيحة

والجدير بالذكر ان آخر أعمال هنا شيحة حكاية ما تيجى نشوف، وشاركها في بطولته عدد من ندوم الفن ومنهم: نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام.

والعمل من تأليف سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى.