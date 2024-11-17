نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، مع نظيره المنتخب الايرلندي، مساء اليوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية هذا الموسم.

موعد مباراة إنجلترا ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

ومن المقرر أن تقام مباراة إنجلترا ضد أيرلندا، مساء اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب ويمبلي.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة منتخب إنجلترا مع نظيره أيرلندا، على الهواء مباشرة وبشكل حصري، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD.

تردد قناة beIN SPORTS 1HD

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودى

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2