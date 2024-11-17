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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مجدي عبد الغني ان الأسباب التي دفعته لعدم الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

مجدي عبد الغني: غياب الوضوح دفعني لعدم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

أكد عبد الغني في تصريحاته خلال برنامجه "ستاد الشمس" أن عدم الوضوح وراء الاعتذار عن الترشح لانتخابات اتحاد الكرة.

واضاف : "اجتمعت مع القائمة واتخذنا قرارا بعدم الترشح بسبب عدم الوضوح للصورة كاملة في الانتخابات المقبلة".

وتابع: "القائمة كان بها العديد من النجوم السابقين والمسؤولين ولكن اتفقنا على الحفاظ على صورة هؤلاء النجوم وعدم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة".

وأردف: "عدم وجود لاعب كرة سابق في قائمة هاني أبو ريدة علامة استفهام كبيرة، وتجربة حازم إمام وبركات ليست مقياسا ولكن تواجد نجم سابق في الاتحاد امر هام للغاية".