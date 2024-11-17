الرياضة

مجدي عبد الغني: غياب الوضوح دفعني لعدم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف  الإعلامي مجدي عبد الغني ان الأسباب التي دفعته لعدم الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

مجدي عبد الغني: غياب الوضوح دفعني لعدم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

أكد عبد الغني في تصريحاته خلال برنامجه "ستاد الشمس" أن عدم   الوضوح وراء الاعتذار عن الترشح لانتخابات اتحاد الكرة.

واضاف  : "اجتمعت مع القائمة واتخذنا قرارا بعدم الترشح بسبب عدم الوضوح للصورة كاملة في الانتخابات المقبلة".

وتابع: "القائمة كان بها العديد من النجوم السابقين والمسؤولين ولكن اتفقنا على الحفاظ على صورة هؤلاء النجوم وعدم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة".

وأردف: "عدم وجود لاعب كرة سابق في قائمة هاني أبو ريدة علامة استفهام كبيرة، وتجربة حازم إمام وبركات ليست مقياسا ولكن تواجد نجم سابق في الاتحاد امر هام للغاية".

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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