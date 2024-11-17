نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد لاعب منتخب مصر: ربيعة اسم شهرة حبا في مدافع النادي الأهلي.. والعائلة تعشق الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد عبد العزيز والد محمد ربيعة نجم منتخب مصر، عن ظهوره المدافع رفقة الفراعنة ضد الرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا.

والد لاعب منتخب مصر: ربيعة اسم شهرة حبا في مدافع النادي الأهلي.. والعائلة تعشق الأحمر

وقال أحمد عبد العزيز في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "ربيعة اسم شهرة محمد حبا في اللاعب رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي".

وأضاف والد مدافع منتخب مصر: "الأسرة بالكامل تشجع النادي الأهلي".

وأكمل: "زفاف محمد كان يوم الخميس الماضي ولكن جاء خبر انضمامه للمنتخب وترك كتب الكتاب وتوجه لمعسكر منتخب مصر".

واختتم حديثه قائلًا: "عروسة محمد لم تغضب م تأجيل الفرح وكلنا سعداء باللاعب بعد ظهوره مع منتخب مصر تحت قيادة المدرب الكبير حسام حسن".