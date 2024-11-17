نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف عبد العزيز: سنتواصل مع الزمالك لحل أزمة كهربا وديا وفتوح ممنوع من قيادة السيارة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال أشرف عبد العزيز المحامي إن أحمد فتوح لاعب الزمالك أصبح ممنوع من القيادة بعد حكم المحكمة الصادر ضده.
أشرف عبد العزيز: سنتواصل مع الزمالك لحل أزمة كهربا وديا
أضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" أحمد فتوح ممنوع من قيادة السيارة نهائيا حاليًا".
تابع:" لو كهربا عليه أموال هيدفعها وعرفت البلاغ من الإعلام وسوف أجلس مع اللاعب غدًا الأحد".
وواصل:" سنحاول حل أزمة كهربا ونادي الزمالك بطريقة ودية".