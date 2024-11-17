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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلى مطالب بدفع قيمة الشيك المستحق عليه للنادي الأبيض.

خالد الغندور: كهربا مهدد بالحبس بسبب الزمالك

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور في حال امتناع كهربا عن الدفع سيواجه عقوبة الحبس،لافتا إلى أن نادي الزمالك لن يتنازل عن حقوق النادي.

وأوضح الغندور أن كهربا يحاول التواصل مع نادي الزمالك من خلال بعض الوسطاء لإنهاء الأزمة.