الرياضة

مشير حنفي: قرار تعيين محمد رمضان في الأهلي تأخر كثيرًا والمجاملات سبب قلة ظهوري

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أحمد جودة - القاهرة - قال مشير حنفي نجم الأهلي السابق إن قرار تعيين محمد رمضان في الاهلي تأخر كثيرًا.

مشير حنفي: قرار تعيين محمد رمضان في الأهلي تأخر كثيرًا والمجاملات سبب قلة ظهوري

وأضاف حنفي خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" تواجدت في النادي الأهلي في عمر 9 سنوات واعتزلت في عمر 29 عاما".

وتابع: "المجاملات هي سبب عدم تواجدي على الساحة الرياضية".

وأكمل:" أحب الونش في الجيل الحالي وهو مدافع كما قال الكتاب وايضا محمد عبد المنعم".

وواصل:" قرار تعيين محمد رمضان في الأهلي تأخر كثيرًا وهو ذكى جدا وتتلمذ على يد طارق سليم".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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