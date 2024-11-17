جمال موسيالا: فعلنا ماكنّا نريد فعله

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:58 صباحاً - علّق جمال موسيالا، نجم منتخب ألمانيا على فوز منتخب بلاده على البوسنة والهرسك 7-0 في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية،وقال في تصريحات بعد المباراة: كانت مباراة ممتعة، فعلنا ما كنا نريد فعله، سجلنا العديد من الأهداف في مرمى المنافس، لكن الواجب الدفاعي كان جيداً، قمنا به بالصورة المطلوبة وهو ما سهل من مهمتنا اليوم.

شارك جمال موسيالا في المباراة لمدة 58 دقيقة قبل أن يحل مكانه ليروي ساني، وكانت ألمانيا تتقدم 5-0 وكان جمال موسيالا هو من افتتح مهرجان الأهداف في الدقيقة الأولى من المباراة.