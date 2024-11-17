تعرف على تفاصيل أغنية " حلال حلال" ل دياب



القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد الفنان والمطرب محمد دياب لإطلاق أغنية جديدة بعنوان "حلال حلال" كلمات مصطفي حدوتة ولحن تاج وتوزيع إيهاب كلوليبكس وإنتاج سلطان الشن.

"حلال حلال " تعد اول أغنية ضمن سلسلة الأغاني التي تم التعاقد عليها بين محمد دياب والمنتج سلطان الشن على ومن المقرر إطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.





آخر أعمال دياب



والجدير بالذكر ان آخر أعمال دياب دويتو " موقف" مع الفنانة ساندي،والذي تصدر التريند فور نزوله، الأغنية من كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

اللي واخد مني موقف

لو سمحتوا يرجعوا

واللي ناوي يلوي بوزه

في الآخر الصف هرجعوا

اللي واخد مني موقف

لو سمحتوا يرجعوا

واللي ناوي يلوي بوزه

في الاخر الصف هرجعوا

مفيش مكان في الدايرة ديا

غير لحبة كويسة

واللي غاويين مرازية

مش طالباهم على المسا

من جد وجد

ناس رايقة فقط

مالناش في النكد

مالناش في الغلط

ولا ف اللي لي لي

لي لي لي لي لي

انت بتعمل كده ازاي

انت بتعمل كده ازاي

انت بتعمل كده ازاي

واللي ناوي يتقمص

براحته مش هنمنعه

يتقمص بعيد ولما

ياخد كفايته نرجعه

احنا مش جايين في هالك

السالكين هنا يجمعوا

ييجوا حلوين واحنا هنبارك

والتانيين بقى يمنعوا

مفيش مكان فالدايرة ديا

غير لحبة ملذذه

واللي غاويين مرازية

ادي احنا خلعنا بمعجزة

من جد وجد

لم ينجح احد

مالناش في النكد

مالناش في الغلط

ولا في اللي لي لي