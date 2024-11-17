نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ارتفاع خسائر الاحتلال: مقتل جندي جديد شمال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصاعدت وتيرة المعارك شمال قطاع غزة، لتُضاف إلى سجل خسائر الاحتلال خسارة جديدة تمثلت في مقتل جندي من لواء "كفير"، ليصل إجمالي القتلى إلى 796 منذ اندلاع العدوان في السابع من أكتوبر الماضي. هذا الإعلان يأتي في وقت تتسع فيه العمليات البرية التي بدأت في 27 أكتوبر، مخلفةً أعدادًا متزايدة من القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال.

حصيلة قتلى الاحتلال في غزة



وفق ما أعلنه جيش الاحتلال، لقي الجندي عيدان كنان، البالغ من العمر 21 عامًا، مصرعه خلال المعارك الأخيرة شمال القطاع. ومع مقتله، بلغت حصيلة قتلى الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة 796 جنديًا، منهم 374 قُتلوا بعد بدء العمليات البرية.

الفترة الزمنية عدد القتلى منذ 7 أكتوبر 796 منذ 27 أكتوبر (البرية) 374

إصابات جيش الاحتلال



إلى جانب الخسائر البشرية في القتلى، ارتفعت أعداد الجرحى لتصل إلى 5،361 جنديًا منذ بداية العدوان.

الإصابات الطفيفة: 3،244 حالة.

3،244 حالة. الإصابات المتوسطة: 1،336 حالة.

1،336 حالة. الإصابات الحرجة: 781 حالة.

تصاعد العمليات شمال غزة



تشهد المناطق الشمالية من قطاع غزة اشتباكات متواصلة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، حيث تستخدم المقاومة تكتيكات فعّالة تتسبب في خسائر مستمرة لقوات الاحتلال، التي تواجه تحديات كبيرة في التقدم داخل القطاع.

مع استمرار العمليات العسكرية في غزة، يواجه الاحتلال أزمة متصاعدة في صفوف قواته، وسط انتقادات داخلية وتحديات على الأرض. هذه الخسائر تشير إلى مدى تعقيد المعارك التي يخوضها في مواجهة المقاومة الفلسطينية.