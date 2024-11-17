نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصابته بجلطة.. ياسر جلال: مشاركة صالح العويل بمشهد في "جودر" رفعت روحه المعنوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان ياسر جلال عن قصته مع الفنان القدير صالح العويل، حيث أوضح أنه كان من أشد المعجبين بالعويل منذ طفولته.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أنه تعرف عليه لأول مرة من خلال أعماله السينمائية مع نجوم كبار مثل فريد شوقي ومحمود ياسين، ولفت انتباهه أسلوب العويل المميز في التمثيل، مما جعله يرتبط به فنيًا على مدى سنوات طويلة.

وأضاف ياسر جلال أنه لم يلتقِ بصالح العويل شخصيًا من قبل، وكان يعتقد أنه قد رحل عن الحياة. إلا أنه شاهد العويل في أحد اللقاءات التلفزيونية، ما دفعه للبحث عن وسيلة للتواصل معه وبعد الحصول على رقم هاتفه، التقى به لأول مرة قبل عدة أشهر.

وخلال اللقاء الأول، علم جلال أن صالح العويل يعاني من جلطة في المخ ويتلقى العلاج بالمستشفى.

وأوضح أنه قام بزيارته في المستشفى، وخلال الزيارة طلب منه العويل، أن يشارك ولو بمشهد صغير في مسلسله الجديد.

وأكد ياسر جلال، أنه وعده بتحقيق هذا الطلب، وعقب تعافيه وجه له دعوة خاصة للحضور إلى موقع تصوير مسلسل "جودر"، حيث شارك العويل في مشهد تم تصويره بشارع المعز بالقاهرة الفاطمية، ضمن أحداث المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وعن تأثير هذه التجربة، لفت ياسر جلال إلى أن مشاركة صالح العويل في المسلسل رفعت من روحه المعنوية بشكل كبير، وفقًا لما أكده أحد أبنائه.

وأضاف أن العويل، أصبح أكثر اهتمامًا بتلقي العلاج والالتزام بنظام غذائي صحي، معربًا عن سعادته بإعادة النشاط والحماس لفنان قدير عشق التمثيل وعمل في هذا المجال لأكثر من 60 عامًا.