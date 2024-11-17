نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف داري يعود من المغرب غدًا ومتابعة دقيقة لإصابته قبل خوض برنامج تأهيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المغربي أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعب سيعود من بلاده غدًا.

أشرف داري يعود من المغرب غدًا ومتابعة دقيقة لإصابته قبل خوض برنامج تأهيلي

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "داري سيكون أمامه متابعة دقيقة قبل خوض برنامج تأهيلي، حيث يغيب عن الملاعب لمدة شهر منذ تاريخ الإصابة".

وأضاف أمير هشام: "داري لن يخوض أي تدريبات داخل النادي، إلا بعد التأكد من سلامته بشكل تام حتى لا يتعرض لأي انتكاسات جديدة