وكيل خارجية النواب يؤكد: مشروع قانون اللجوء لا يتضمن أى مادة تمنح الجنسية المصرية للاجئين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 12:37 صباحاً - أكد النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذى سيتم مناقشته فى مجلس النواب بشأن اللجوء لا يتضمن أى مادة تسمح بمنح الجنسية المصرية للاجئين.

وقال الخولى فى مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية اليوم، من تقديم الإعلامى عمرو أديب، إن الجنسية المصرية لها قانون ينظمها، وما تردد في هذا الإطار خارج محددات القانون الذي ينظم هذا الأمر، ولا يوجد في قانون اللاجئين في مصر ما له علاقة بالتجنيس.

وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المتعلق باللاجئين فى مصر مرتبط بحقوقهم في الصحة، والتعليم، وإصدار وثيقة السفر، والتسجيل، مؤكدا أن القانون يضع إطار عام منظم، ويضمن حقوق مصر أمام المجتمع الدولي ككل، وكل محددات الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن البعض يحاول خلق حالة من العداء إزاء الأطراف وإثارة البلبلة، غير أن قانون لجوء الاجانب في مصر ليس به شيء له علاقة بالتجنيس.