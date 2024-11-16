مصرع 3 عناصر يشكلون بؤرة شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات فى أسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 07:31 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والمحكوم عليهم الهاربين، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان مكان إختباء 3 عناصر إجرامية، يشكلون بؤرة شديدة الخطورة سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل – شروع فى قتل - سرقة بالإكراه – إطلاق أعيرة نارية – مخدرات"، ومحكوم عليهم بالسجن فى قضايا متنوعة، ومحكوم على أحدهم بالإعدام فى جنايتى "قتل") بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم وعُثر بحوزتهم على رشاش جرينوف، 6 بنادق آلية، 80 خزينة آلية وعدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.