الصين تدعو إلى تعاون اقتصادي شامل عالمياً

الصين تدعو إلى تعاون اقتصادي شامل عالمياًدعا الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم إلى التعاون المشترك لتوجيه العولمة الاقتصادية في الاتجاه الصحيح، وتعزيز عولمة اقتصادية شاملة ومفيدة عالمياً معاً لصالح مختلف الدول والمجتمعات ..محذرا من اضطرابات سياسية جراء تجزئة الاقتصاد وإجراءات الحماية .

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن شي قوله في كلمة أمام قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى “آبيك 2024”: إن العالم يمر بفترة جديدة من الاضطرابات والتحولات، محذراً من أن التحدي الخطير للعولمة الاقتصادية يشبه الإبحار في النهر، “إما أن نمضي قدماً أو ننجرف في اتجاه مجرى النهر”.

واعتبر الرئيس الصيني أن العولمة الاقتصادية مطلب موضوعي للقوى المنتجة الاجتماعية المتنامية، ونتيجة طبيعية للتقدم في العلوم والتكنولوجيا، مؤكداً ضرورة أن يفيد التقدم في العلوم والتكنولوجيا البشرية جمعاء، ويساعد البلدان النامية في بناء قدراتها في مجال العلوم والتكنولوجيا وتعزيز التدفق العالمي للمعرفة والتكنولوجيا.

كما أكد الرئيس الصيني ضرورة اتباع النهج الذي يركز على الشعوب والسعي إلى تسوية الاختلالات في التنمية، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق الرخاء والاستقرار العالميين عندما يزداد الأغنياء ثراء والفقراء فقراً.

وعزا شي جين بينغ نجاح منطقة آسيا-الباسيفيك إلى التزامها الراسخ بالسلام والاستقرار في المنطقة، وممارساتها المستمرة للتعددية الحقيقية والإقليمية المنفتحة.

وأشار شي إلى أن الحزب الشيوعي الصيني اعتمد خلال الجلسة الكاملة الثالثة للجنته المركزية الـ 20، خطة شاملة لمواصلة تعميق الإصلاح في جميع المجالات لدفع التحديث الصيني النمط، واعداً بأن تظل الصين ثابتة على درب التنمية الخضراء وقوة مهمة للتحول الأخضر العالمي، وجزءاً مهماً من الحراك العالمي للتصدي لتغير المناخ.

كما دعا إلى بذل جهود مشتركة لتعزيز التضامن والتعاون، والوقوف معاً في وجه التحديات العالمية، وتشكيل قوة جبارة من أجل الرخاء المشترك للعالم ومستقبل أكثر إشراقاً للبشرية.

وخلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا على هامش منتدى “اييك” حث الرئيس الصيني اليابان على العمل المشترك للدفاع عن التجارة الحرة في العالم، معتبراً أن المصالح الاقتصادية وسلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستية بين الصين واليابان مترابطة بعمق، لذلك يجب على بكين وطوكيو حماية نظام التجارة العالمية الحرة.

ويجمع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي “ابيك 21” نحو 40 بالمئة من سكان العالم، ونصف حجم التجارة العالمية.