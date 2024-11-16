ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 43799 شهيدا و103601 مصاب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى 43799، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة، أن حصيلة المصابين ارتفعت في الفترة ذاتها، إلى 103601، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 35 شهيدًا و111 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.