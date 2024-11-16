أخبار عربية

ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 43799 شهيدا و103601 مصاب

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى 43799، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة، أن حصيلة المصابين ارتفعت في الفترة ذاتها، إلى 103601، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 35 شهيدًا و111 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا