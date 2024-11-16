وزير الصحة الكويتى يترأس وفد الكويت في المؤتمر العالمي لمقاومة مضادات الميكروبات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 09:34 صباحاً - ترأس وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، وفد دولة الكويت في أعمال المؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات، الذي ينعقد في مدينة جده بالمملكة العربية السعودية.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات الناجمة عن مقاومة مضادات الميكروبات والتي تشكل خطرًا متزايدًا على الأنظمة الصحية واقتصاديات الدول، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول والمنظمات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان صحة الأفراد والمجتمعات.