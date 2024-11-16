بعد ساعات من رحيل عمه.. وفاة خالة أحمد خالد صالح

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 05:28 مساءً - أعلنت الفنانة هنادي مهنا، وفاة خالة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، مساء اليوم الجمعة 15 نوفمبر، وذلك بعد ساعات من وفاة عمه صباح اليوم أيضًا، ليودع الاثنين في نفس اليوم.

وكتبت هنادي مهنا، عبر فيسبوك: «لا إله إلا الله .. توفيت الى رحمة الله .. الغالية نشوى زين العابدين خالة أحمد خالد صالح .. اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك .. نسألكم الدعاء .. وإنا لله وإنا اليه راجعون».

عزاء عم أحمد خالد صالح

كشف الفنان أحمد خالد صالح، موعد عزاء عمه الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 15 نوفمبر، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام.

وكتب أحمد خالد صالح، في منشوره عبر انستجرام: «إنا لله وإنا إليه راجعون، إن شاء الله عزاء المغفور له بإذن الله عمي محمود سيد صالح، في مسجد عمر مكرم غدًا السبت الموافق 16 نوفمبر، عقب صلاة المغرب، ومع كامل تقديرنا واحترامنا للسادة الصحفيين، نود أن نعلمكم أن الحضور مقتصر على تقديم واجب العزاء فقط».

وفاة شقيق خالد صالح

وأعلن الفنان أحمد فهيم وفاة خاله، عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، وهو محمود صالح شقيق الفنان الراحل خالد صالح.

وكتب أحمد فهيم الذي تربطه علاقة قرابة بالفنان الراحل خالد صالح: "توفي إلى رحمة الله خالي محمود صالح نسـألكم الدعاء".

أحمد خالد صالح ينعى عمه

حرص الفنان أحمد خالد صالح، على نعى عمه الذي وافته المنية مع الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكتب أحمد خالد صالح، على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام عبر خاصية الأستوري: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون ولا نقول إلا مايرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون، عمي الحبيب وقلب أبي وأطيب خلق الله محمود سيد صالح في ذمة الله.وتابع أحمد: اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك نسألكم الدعاء له بشفاعة الحبيب ولأحبابه بالصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.