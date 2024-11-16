تعرف على تفاصيل مسلسل "عايشة الدور " لـ دنيا سمير غانم

القاهرة - محمد ابراهيم -





كشفت الفنانة دنيا سمير غانم عن أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم " عايشة الدور"، وهو اسم مؤقت

تفاصيل مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حيث تعيش دنيا سمير غانم خلاله قصة حب وتدخل في العديد من المغامرات، وتواصل الشركة المنتجة للعمل الترشيح والتعاقد مع النجوم المشاركين في البطولة، وهو من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.



آخر أعمال دنيا سمير غانم في السينما

ويُعد فيلم تسليم أهالي آخر أعمال دنيا سمير غانم في السينما، وعُرض العمل في صيف 2022، وشاركها هشام ماجد بطولته، وحقق الفيلم وقتها إيرادات جيدة تجاوزت 30 مليون جنيه.

والعمل دارت أحداثه في إطار أكشن كوميدي رومانسي، حول قصة زاهية التي تلعب دورها دنيا سمير غانم، وتسعى للزواج من دكتور خليل الذي يجسده هشام ماجد.

أبطال تسليم أهالي

تسليم أهالي، من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، لوسي، عبدالله مشرف، محمد أوتاكا، وجيلان علاء مع عدد من ضيوف الشرف منهم الراحل سمير غانم، شيكو، محمد ممدوح، وأحمد فتحي، والفيلم من تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج هشام جمال.