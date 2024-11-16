عمرو محمود ياسين يشيد بفيلم "وين صرنا" لدرة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعرضت الفنانة درة لحملة ممنهجة فور عرض أول تجربة لها في مجال الإخراج من خلال فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم وين صرنا،الذي عرض في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وانتقد أحد الأشخاص بفشل الفيلم واصابته بالملل،ليدافع عمرو محمود ياسين في تعليق عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مع احترامي ليك ولرايك هي اراء طبعا وانا اقدر رايك الحقيقه انا بكيت اكثر من مره اثناء عرض الفيلم وتاثرت جدا وده فيلم اصلا وثائقي مش فيلم روائي واكيد حضرتك عارف الفكره دي ومندهش من رايك جدا لاني وانا قاعد كنت لامس وشايف الناس نحوا متفاعله جدا ومتاثره جدا ما اعرفش ازاي حضرتك شفته بالشكل ده لكن يظل الامر وجهات نظر انا شخصيا خارج من الفيلم شايفه فيلم رائع وبدايه موفقه جدا ليها".



تفاصيل فيلم وين صرنا



فيلم وين صرنا تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول امرأة تُدعى نادين، من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحـرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحـرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

ويتنافس فيلم وين صرنا مع 13 فيلما ضمن مسابقة الأفلام القصيرة المشاركة فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من إخراج وإنتاج درة في أولى تجاربها الإخراجبة والإنتاجية والفيلم مدته 79 دقيقة.

آخر أعمال درة

والجدير بالذكر ان آخر أعمال درة مسلسل الأجهر، بطولة عمرو سعد، وشارك فيه سيد رجب، ناهد السباعي، عارفة عبدالرسول، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، محمود قابيل، خالد زكي، سارة سلامة، أحمد صفوت، محمد جمعة، محمد التاجي وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه، ومن تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

أيضًا شاركت درة فى مسلسل الذنب مع هانى سلامة، والمسلسل يدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، مكون من 10 حلقات، ويقدم بطولته هاني سلامة، درة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، والعمل قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق، ويجسد هاني خلال الأحداث شخصية طبيب نفسي.