نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القبض على المذيعة داليا فؤاد بتهمة حيازة مخدرات في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المذيعة داليا فؤاد، مقدمة برنامج "ضرب نار" عبر قناة "القاهرة والناس"، وذلك بتهمة حيازة مواد مخدرة.



وضبطت قوات الأمن المذيعة داليا فؤاد داخل مسكنها في منطقة التجمع الأولومعها كمية من المواد المخدرة، مما أثار الجدل والشكوك حولها

ورصدت الإدارة العامة للمخدرات، داليا فؤاد بعد ورود معلومات تفيد بحيازتها للمواد المخدرة، وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب إصدار إذن من النيابة العامة، قامت قوة أمنية باستهدافها داخل سكنها في فيلا بمنطقة التجمع الأول.

وبمواجهتها أقرت بحيازتها بقصد التعاطي، وتحرر المحضر اللازم حيالها وأحيلت إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وداليا فؤاد بلوجر ومقدمة برامج لديها برنامج "ضرب نار" يعرض عبر قناة "القاهرة والناس