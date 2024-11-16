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أحمد جودة - القاهرة -

ستكون المهمة الأولى لروبن أموريم كمدرب لمانشستر يونايتد، غرس شعور الاتحاد في الفريق ويأمل أن يرى المشجعون ملامح الهوية الجديدة في مواجهة إبسويتش تاون الصاعد حديثا للدوري.

أموريم يسعى لغرس الهوية الجديدة في مانشستر يونايتد

ويتطلع المدرب البرتغالي (39 عامًا)، والذي يصفه مواطنه كريستيانو رونالدو بأنه "شاعر"، إلى تغيير البداية السيئة للموسم إذ يحتل يونايتد المركز 14 في جدول الدوري الإنجليزي عندما أُقيل إريك تن هاغ الشهر الماضي.



وقال أموريم لوسائل إعلام النادي الإنجليزي: "أريد أن أقول كلامًا معسولًا، لكنني رجل صريح، كل ما يمكنني قوله هو أنكم سترون فكرة، قد تعجبكم أم لا، لكنكم سترون تمركز (اللاعبين)، سترون شيئًا، وهذا الشيء سنحتاج إليه حتى نصل إلى ذلك المستوى (المنشود)".

وقال أموريم، الذي سيخوض حصتين تدريبيتين فقط مع الفريق قبل استئناف المباريات بعد فترة التوقف الدولية بداية بمواجهة إبسويتش في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن غرس الثقافة لا يقل أهمية عن التكتيكات والتشكيلات.

وقال البرتغالي: "يتحدث الكثيرون عن (التشكيلات) 3-4-3 و4-3-3 وكل هذه الأشياء، لكن عندما أفكر كلاعب أو كزميل في مانشستر يونايتد، فإن الأمر لا يتعلق بالتشكيل، بل بشخصية اللاعبين ونظرتهم للنادي، لذلك علينا أن نركز على ذلك قبل كل شيء يتعلق بكيفية لعبنا وضغطنا.

"الأهم بالنسبة لي في هذه اللحظة هو خلق المبادئ والهوية والشخصية التي كانت لدينا في الماضي".

ويرى البعض أن أموريم يتمتع بالجاذبية التي افتقر إليها تن هاغ، بينما أشاد قائد يونايتد برونو فرنانديز بقدرة المدرب على التواصل مع اللاعبين، قائلًا إن ذلك كان واضحًا في تأثر لاعبي سبورتنغ بعد إعلان رحيله.

وقال "إنه أمر مضحك لأنني أحب التحدث، ليس كثيرًا، ولكن عندما أتحدث، أعتقد أنني أفصح عما في قلبي".

وقال أموريم إنه انجذب إلى تدريب الفريق بسبب شغف المشجعين وتاريخ النادي.

وكانت فترة وجوده في سبورتنغ قصة نجاح كبيرة.

ولم يفز النادي الذي يتخذ من لشبونة مقرًا له بلقب الدوري البرتغالي لما يقرب من 20 عامًا قبل أن يحققه تحت قيادته في موسمي 2021 و2024.

وحقق في مباراته الأخيرة مدربًا لسبورتنغ الفوز 11 على التوالي للفريق، ليتركه على الطريق الصحيح لتحقيق الدوري للمرة الثانية على التوالي لأول مرة منذ الخمسينيات.

وقال أموريم: "أعتقد أن كل الناس متعطشون للنجاح وأشعر أن هذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه أيضًا لهذا السبب، إذ يمكنك أن تكون جزءًا من شيء مميز.

"لكن السبب الأول (لتولي مهمة تدريب الفريق) هو أنه نادٍ يتمتع بتاريخ عريق".

وستكون أول مباراة لأموريم على ملعب أولد ترافورد ضد بودو-جليمت في الدوري الأوروبي يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما ستكون مباراة يونايتد التالية على أرضه في الدوري يوم الأول من ديسمبر (كانون الأول) ضد إيفرتون.