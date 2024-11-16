الرياضة

موعد أهم المباريات حول العالم اليوم السبت

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أهم المباريات حول العالم اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم السبت انطلاق عدة مباريات مهمة حول العالم في جميع المسابقات المحلية والعالمية.

مواعيد مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 

  • منتخب إستونيا ضد آذربيجان في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة.
  • منتخب أوكرانيا ضد جورجيا في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.
  • منتخب الجبل الأسود ضد آيسلندا في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.
  • منتخب تركيا ضد ويلز في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.
  • منتخب مولدوفا ضد اندورا في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.
  • منتخب ألمانيا ضد البوسنة والهرسك في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
  • منتخب هولندا ضد المجر في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
  • منتخب ألبانيا ضد التشيك في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
  • منتخب السويد ضد سلوفاكيا في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية

  • منتخب غينيا ضد نظيره الكونغو الديمقراطية في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
  • المنتخب التنزاني أمام المنتخب الإثيوبي في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الدوري السعودي للسيدات 

  • الترجي ضد شعلة الشرقية في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.
  • الشباب ضد النصر في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية

  • تشيلي ضد بيرو في تمام الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة.
  • كولومبيا ضد اوروجواي في تمام الثانيه صباحًا بتوقيت القاهرة.

مباريات درع الاتحاد الأردني 

  • الوحدات ضد الصريح في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة.

وديات المنتخبات 

  • أفغانستان ضد نيبال في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.
  • المالديف ضد بنجلادش في تمام الثانيه ظهرًا بتوقيت القاهرة.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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