نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أهم المباريات حول العالم اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم السبت انطلاق عدة مباريات مهمة حول العالم في جميع المسابقات المحلية والعالمية. مواعيد مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية منتخب إستونيا ضد آذربيجان في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة.

منتخب أوكرانيا ضد جورجيا في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.

منتخب الجبل الأسود ضد آيسلندا في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.

منتخب تركيا ضد ويلز في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.

منتخب مولدوفا ضد اندورا في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.

منتخب ألمانيا ضد البوسنة والهرسك في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

منتخب هولندا ضد المجر في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

منتخب ألبانيا ضد التشيك في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

منتخب السويد ضد سلوفاكيا في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة. مواعيد مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية منتخب غينيا ضد نظيره الكونغو الديمقراطية في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

المنتخب التنزاني أمام المنتخب الإثيوبي في تمام السادسة بتوقيت القاهرة. مواعيد مباريات الدوري السعودي للسيدات الترجي ضد شعلة الشرقية في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

الشباب ضد النصر في تمام السابعة بتوقيت القاهرة. مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية تشيلي ضد بيرو في تمام الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

كولومبيا ضد اوروجواي في تمام الثانيه صباحًا بتوقيت القاهرة. مباريات درع الاتحاد الأردني الوحدات ضد الصريح في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة. وديات المنتخبات أفغانستان ضد نيبال في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

المالديف ضد بنجلادش في تمام الثانيه ظهرًا بتوقيت القاهرة.