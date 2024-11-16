نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أهم المباريات حول العالم اليوم السبت في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم السبت انطلاق عدة مباريات مهمة حول العالم في جميع المسابقات المحلية والعالمية.
مواعيد مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية
- منتخب إستونيا ضد آذربيجان في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة.
- منتخب أوكرانيا ضد جورجيا في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.
- منتخب الجبل الأسود ضد آيسلندا في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.
- منتخب تركيا ضد ويلز في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.
- منتخب مولدوفا ضد اندورا في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.
- منتخب ألمانيا ضد البوسنة والهرسك في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
- منتخب هولندا ضد المجر في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
- منتخب ألبانيا ضد التشيك في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
- منتخب السويد ضد سلوفاكيا في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
مواعيد مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية
- منتخب غينيا ضد نظيره الكونغو الديمقراطية في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
- المنتخب التنزاني أمام المنتخب الإثيوبي في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.
مواعيد مباريات الدوري السعودي للسيدات
- الترجي ضد شعلة الشرقية في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.
- الشباب ضد النصر في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.
مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية
- تشيلي ضد بيرو في تمام الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة.
- كولومبيا ضد اوروجواي في تمام الثانيه صباحًا بتوقيت القاهرة.
مباريات درع الاتحاد الأردني
- الوحدات ضد الصريح في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة.
وديات المنتخبات
- أفغانستان ضد نيبال في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.
- المالديف ضد بنجلادش في تمام الثانيه ظهرًا بتوقيت القاهرة.