نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ألمانيا ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه منتخب ألمانيا نظيره البوسنة والهرسك، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بالمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025،والمقرر إقامتها على ملعب فرايبورج.

موعد مباراة ألمانيا ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

يسعي منتخب ألمانيا إلى تحقيق نتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط، حتى يتأهل إلى دور المتتالي في هذه البطولة.

يحتل منتخب المانيا المركز الأول برصيد 10نقاط بينما يتذيل منتخب البوسنة في ترتيب المجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة المانيا والبوسنة



ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الرسمي لهذه البطولة.