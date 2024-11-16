نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أردت أن تكون شبه المجتمع اللبناني.. هاني عادل يتحدث عن الموسيقي التصويرية لفيلم " أرزة" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان هاني عادل تفاصيل مشاركته في وضع الموسيقى التصويرية لفيلم " أرزة" قائلًا: "بالرغم من معرفتي بالموسيقى اللبنانية ومتربي على صوت فيروز وموسيقى الرحبانية لكن مش للدرجة التعبير عن هذا الشعب ومشاعره وأنا عارف إن المزيكا في الآخر فن لكن كان يجب أن يتواجد طعم لبناني".

تصريحات هاني عادل

تابع هاني عادل في تصريحات صحفية على هامش ندوة الفيلم:"بعد زواجي من دياموند بو عبود نزلت شوارع لبنان وتعاملت مع الناس البسبطة في الشوارع وسعدت للغاية وهذا هو ما أفادني إلي حد ما في العمل وكنت أريد أن أخلق بطل ثالث في الأحداث وهي الموسيقى وأن تكون لها شخصية وتشبه المجتمع اللبناني، رغم الألم والوجع لكن دائمًا ما يوجد ابتسامة، أردت تحويل المزيكا ذاتها لشخصية وليس فقط مزيكا بإمكانيات ضخمة".

تفاصيل فيلم “أرزة”

فيلم "أرزة" روائي من إخراج ميرا شعيب، وهو إنتاج مشترك بين لبنان ومصر والسعودية، ويلعب بطولة الفيلم النجوم دياموند بو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا.

ويحكي الفيلم قصة الأم المكافحة "أرزة" التي تسرق سوار أختها لشراء دراجة نارية لابنها ليتمكن من توصيل فطائرها، مصدر دخلها الوحيد، وتُسرق الدراجة فتقرر الأم جر ابنها في جميع أنحاء بيروت بحثًا عنها. للاندماج مع كل حي، تتنكر وتغير لهجتها من أجل إيجاد الدراجة.