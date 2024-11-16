انت الأن تتابع خبر لكل الشباب اللي بتدور علي شغل .. وظائف بنك مصر 2024 في مجال العلاقات العامة|الشروط المطلوبة وطريقة التقديم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وظائف بنك مصر … يعتبر بنك مصر واحدًا من أكبر البنوك المصرية التي تسعى لدعم الشباب من خلال توفير فرص عمل مميزة للمؤهلين في مختلف المجالات، ومنها مجال العلاقات العامة. وقد أعلن بنك مصر عن حاجته لشغل وظائف جديدة للعمل في هذا المجال بفروعه المختلفة. تأتي هذه الفرصة في إطار سعي البنك لدعم الشباب وتوفير فرص عمل تساعدهم على بناء مسيرة مهنية مستقرة.

فيما يلي نستعرض شروط التقديم لـ وظائف بنك مصر

ومسؤوليات الوظائف المطلوبة، بالإضافة إلى خطوات التقديم.

مسؤوليات وظائف بنك مصر في مجال العلاقات العامة

فرص عمل بنك مصر

يتطلب مجال العلاقات العامة في بنك مصر العديد من المهام والمهارات التي تساهم في تعزيز العلاقة مع العملاء وتلبية احتياجاتهم بكفاءة. تشمل المسؤوليات ما يلي:

بناء علاقات قوية مع العملاء، وتحديدًا كبار الشخصيات، لتحقيق أهداف البيع المتبادل وتعظيم ربحية البنك.

متابعة احتياجات العملاء وحل المشكلات والشكاوى بشكل فوري.

تقديم حلول مالية متكاملة تلبي احتياجات العملاء، بالإضافة إلى تقديم حلول وخدمات غير مالية.

تحقيق أهداف البيع المتبادل المخصصة وتطوير محفظة العملاء بفعالية وأمان.

إعداد خطة مبيعات شهرية بالتنسيق مع مدير الفرع ومدير مبيعات كبار الشخصيات، وتقديم تحديثات أسبوعية عن الأداء.

إدارة الأعمال اليومية للتعامل مع العملاء في الفرع وضمان جودة وسرعة تنفيذ المعاملات.

الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف بنك مصر

فرص عمل بنك مصر

لتتمكن من الانضمام إلى فريق العلاقات العامة في بنك مصر، يجب أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية: