نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منخفض جوي يبدأ مع نوة المكنسة: أمطار ورياح تضرب بعض المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد البلاد، خلال الساعات المقبلة، تأثرًا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بالتزامن مع بدء نوة المكنسة، مما يؤدي إلى سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق، مع طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح، بينما يكون معتدلًا خلال فترة النهار على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة في بعض المناطق، منها:

مرسى مطروح : فرص أمطار متوسطة.

: فرص أمطار متوسطة. الإسكندرية : أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

: أمطار خفيفة على فترات متقطعة. شمال البحيرة، شمال كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط : انتقال الأمطار تدريجيًا مع تقدم الساعات.

: انتقال الأمطار تدريجيًا مع تقدم الساعات. بورسعيد، رفح، العريش: تستمر الأمطار حتى يوم الثلاثاء.

ملاحظة: لا يتوقع وصول الأمطار إلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس في المناطق المختلفة

القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية: طقس غائم جزئيًا.

طقس غائم جزئيًا. جنوب الصعيد: طقس مشمس.

طقس مشمس. سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد: طقس غائم جزئي.

حالة البحرين الأبيض والأحمر

البحر المتوسط:

الحالة: معتدل إلى مضطرب.

ارتفاع الموج: 1.5 إلى 2.5 متر.

اتجاه الرياح: جنوبية غربية.

البحر الأحمر:

الحالة: معتدل إلى مضطرب.

ارتفاع الموج: 1.5 إلى 2.5 متر.

اتجاه الرياح: شمالية غربية.

نشاط الرياح

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية نشاط الرياح على فترات متقطعة في المناطق التالية:

السواحل الشمالية الغربية: سرعة الرياح تصل إلى 34 كيلومترًا/ساعة.

سرعة الرياح تصل إلى 34 كيلومترًا/ساعة. جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: سرعة الرياح تصل إلى 38 كيلومترًا/ساعة.

سرعة الرياح تصل إلى 38 كيلومترًا/ساعة. شمال الصعيد: سرعة الرياح تصل إلى 32 كيلومترًا/ساعة.

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