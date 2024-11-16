نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية هدى المفتي في مسلسل "موعد مع الماضي" مع آسر ياسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة هدى المفتي عن تفاصيل شخصيتها في أحدث أعمالها الدرامية، والتي تحمل اسم "موعد مع الماضي" بطولة الفنان آسر ياسين، المقرر عرضه في 6 ديسمبر المقبل، على منصة "نتفليكس".

وقالت هدى المفتي خلال لقائها في برنامج "et بالعربي":"بعمل دور نادية هى واحدة يتحب الحياة، وكانت علاقتها بالناس هى أكتر حاجة معقدة في المسلسل".

هدى المفتي

تفاصيل مسلسل "موعد مع الماضي"



ينتمي مسلسل موعد مع الماضي إلى فئة الأعمال الإجتماعية، والذي تدور قصته في إطار من التشويق والإثارة حول "يحيى" الذي تنقلب حياته رأسا على عقب بعد فقده أخته "نادية" في رحلة غوص، ويتم اتهامه بقتلها زورًا ويقضي عقوبة السجن بدلًا من الجاني الحقيقي، ومن ثمّ يحدث تصاعدا في الأحداث.

أبطال وصناع مسلسل "موعد مع الماضي"

والجدير بالذكر إن مسلسل موعد مع الماضي يضم نخبة من نجوم نجمات الفن المصري وهم: آسر ياسين، شريف سلامة، صبا مبارك، محمود حميدة، ركين سعد، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف محمد المصري، وإخراج سدير مسعود.