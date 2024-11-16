نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد ومكان عزاء شقيق الفنان خالد صالح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أحمد خالد صالح، لتلقي عزاء عمه محمود صالح، شقيق والده الفنان الراحل خالد صالح، والذي وافته المنية، صباح أمس الجمعة، وذلك بعد صلاة المغرب اليوم في مسجد عمر مكرم، حسبما أعلن أحمد خالد صالح من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

موعد عزاء شقيق خالد صالح

وكتب "صالح" عبر خاصية الاستوري:" إنا لله وإنا إليه راجعون، إن شاء الله عزاء المغفور له عمى محمود سيد صالح، في مسجد عمر مكرم، غدا السبت الموافق لـ 16 نوفمبر عقب صلاة المغرب، وكامل تقديرنا واحترامنا للصحفيين، أن الحضور مقتصر على تقديم واجب العزاء فقط، وشكر الله سعيكم أجمعين ولا أراكم مكروها في أحبابكم".

وفاة شقيق خالد صالح

وكان أعلن الفنان أحمد فهيم، وفاة خاله محمود صالح، شقيق الفنان الراحل خالد صالح، وعم أحمد خالد صالح، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وكتب “فهيم” عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بـ «إنستجرام»: «البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله خالي محمود صالح، نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة».