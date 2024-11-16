وزارة النقل تتسلم الدفعة الاولى من إجمالي 100 اتوبيس يتم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 02:28 مساءً - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل:

تصنيع هذه الاتوبيسات محليا يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بتوطين صناعة السيارات فى مصر والنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية مصر2030

الاتفاق بين وزارتي النقل وقطاع الأعمال العام على تصنيع هذه الاتوبيسات بشركة النصر احد الركائز القوية لتحقيق الشركة لانطلاقة كبيرة في مجال تصنيع الاتوبيسات

خلال احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج شهد الدكتور /مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبحضور كل من مهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة؛ وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، تسليم اول دفعة من الاتوبيسات التى

تقوم شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بتصنيعها لصالح شركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إحدى شركات وزارة النقل بعدد 10 اتوبيسات

من إجمالي عدد 100 أتوبيس سياحى سوبر هاى دك مكيف ومجهز ماركة nasr-yotong موديل 2024 تم التعاقد عليهم

بين كل من شركة النصر لصناعة السيارات (التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ) وشركتى شرق للنقل والسياحة وغرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة (التابعتين للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) .

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاحتفالية ان تصنيع وتسليم هذه الاتوبيسات يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم استيراد اي اتوبيسات من الخارج وتوطين صناعة السيارات فى مصر والنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وفي ضوء خطة وزارة النقل لتحقيق نقلة نوعية في خدمات نقل الركاب بين المحافظات مع التركيز على معايير الجودة والكفاءة .مؤكدا ان هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بإحياء الشركات الوطنية ودعم قطاع الصناعة المصرية.

ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية مصر2030

لافتا الى ان الاتفاق بين وزارتي النقل وقطاع الأعمال العام على تصنيع هذه الاتوبيسات بشركة النصر احد الركائز القوية لتحقيق الشركة لانطلاقة كبيرة في مجال تصنيع الاتوبيسات

مضيفا ان هذا التعاقد يعكس مدى اهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل على رفع كفاءة وتطوير الشركات الوطنية التي تعمل في مجال صناعة وتشغيل وسائل النقل البري وحيث يدخل هذا التعاقد ضمن خطة التطوير الشاملة التي اعلنتها الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والتي تستهدف رفع كفاءة وتطوير الشركات التابعة لها ومنها الشركات التي تعمل في مجال النقل البري بما يساهم في تحسين تجربة الركاب والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وذلك حرصا منها على عودة هذه الشركات لسابق عهدها فى مجال ريادة نقل الركاب داخل الجمهورية

جدير بالذكر أن وزارة النقل ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري تتعاون مع كافة الشركات المحلية المصنعة للأتوبيسات حيث قامت في إطار هذه الخطة بتوقيع عقود أخرى مع شركات محلية متخصصة لتصنيع وتوريد عدد كبير من الاتوبيسات الحديثة التي تتميز بمواصفات فنية وتكنولوجية عالية