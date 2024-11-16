“اشبعوا مني أنا يمكن أموت”.. عصام صاصا يطرح الأغنية الخامسة رغم حبسه

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت القناة الرسمية لمطرب المهرجانات عصام صاصا، مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “اشبعوا مني أنا يمكن أموت”، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتصدرت الأغنية الترند خلال الأيام الماضية.

أغنية “اشبعوا مني أنا يمكن أموت” تعد الأغنية الخامسة التي يتم طرحها لمطرب المهرجانات عصام صاصا بعد حبسه بثلاثة أشهر في أغسطس الماضي، في قضية تعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثيرها.

أغنية «اشبعوا مني أنا يمكن أموت»، من كلمات محمود سوستا وتوزيع موسيقي كيمو الديب.

كلمات أغنية “اشعبوا مني انا يمكن أموت”

اتعودت إن أنا مابقاش على حد في يوم واتعلق

واللي يروح بعتبره مجاش ياما الدنيا دي بتفرق

بايع الدنيا ضاربها طناش والنسيان أصبح مبدأ

قلبي أبيض بس ما بنساش اللي في يوم بيا استهزأ

مش شاغل بالي ومنفض كارف للي كرف واستعبط

عادي ما كل حاجة بتتعوض مش همسك في البايعين

ضحكتي بقت مسروقة بس على العادي وملحوقة

حواراتكم بقت محروقة هنروح من بعضنا فين

خايف أبان إن أنا زعلان لا يقولوا عليا بمثل

فأنا بعمل إن أنا فرحان عشان معاكم اعرف اكمل

قولت اخواتي واديتكو أمان ومجاش في بالي اني اتغفل

فجأه لقيتني إن أنا غلطان وأن أنا قلبي بيتبهدل

عن نفسي هصاحب نفسي مانا طول عمري ما بينكو ومنسي

حلوة الوحدة عشان بتقسي

فاخترت إني أبقى وحيد من امتى بتسألوا عني غير لما بتحتاجوا حاجة مني

لما وقعت محدش شالني كله بيعمل نفسه عبيط