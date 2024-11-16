العالم اليوم - إيران توجه رسائل متناقضة للغرب.. ما السبب؟

انتم الان تتابعون خبر إيران توجه رسائل متناقضة للغرب.. ما السبب؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - في ظل تصاعد التوترات بين إيران والغرب، لاحظ مراقبون ما وصفوها بـ"الرسائل المتناقضة" التي تبعثها طهران، فهي من جهة تصعّد لجهتها تجاه إسرائيل والغرب، ومن جهة أخرى، تطلق دعوات للحوار والتفاوض.

ويصدر قادة الحرس الثوري، منذ أيام، تهديدات واضحة تجاه إسرائيل والغرب، بينما يواصل المسؤولون الإيرانيون، بقيادة وزير الخارجية عباس عراقجي، إطلاق دعوات للحوار والتفاوض.

هذه المواقف تثير تساؤلات حول استراتيجية إيران الحقيقية ومدى جديتها في التوصل إلى حلول دبلوماسية، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.

في هذا الصدد، قال الدبلوماسي الإيراني السابق عباس خاميار في حديثه لقناة "دوت الخليج":

إيران تعتمد نهجا مزدوجا يهدف إلى تعزيز موقفها التفاوضي.

التصريحات المتشددة تهدف إلى الردع وفرض حضورها القوي على الساحة الإقليمية، بينما تأتي الدعوات للحوار في إطار محاولات لتهدئة التوتر وتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

إيران مستعدة للتفاوض، ولكن وفق شروط تحترم سيادتها ومصالحها الإقليمية.

إيران ترغب في الحوار، لكنها لن تقدم تنازلات مجانية في ظل استمرار الضغوط والعقوبات.

ومن نيويورك، أوضح العميل السابق في الـ"FBI" جوناثان غليام، أن الرسائل المتناقضة من إيران تعكس سياسة دعائية تهدف إلى المراوغة وكسب الوقت، ولفت في حديثه لـ"دوت الخليج":