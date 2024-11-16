أخبار اليمن : صنعاء تنفذ عملية عسكرية في أم الرشراش

صنعاء تنفذ عملية عسكرية في أم الرشراش
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن تنفيذ عملية عسكرية ضد هدف حيوي للعدو الإسرائيلي في منطقة أُمِّ الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أن سلاح الجو المسير نفذ العملية بعدد من الطائرات المسيرة.. مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح.
وحيت القوات المسلحة صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني في وجه العدوان الإسرائيلي، مؤكدة استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وكذلك الاستمرار في فرض الحصار البحري ضمن منطقة العمليات البحرية المعلن عنها سابقاً.
كما أكدت أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذا وقف العدوان على لبنان.
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