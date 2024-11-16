نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة تشارك في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن "رمال الوادي الجديد باها 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت، اليوم، سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن انطلاق مسابقة "رمال الوادي الجديد باها 2024" والذي أُقيم بمقر نادي السيارات والرحلات المصري بمنطقة وسط البلد.

ومن المقرر أن تُقام هذه المسابقة لأول مرة بالواحات الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 20 وحتى 24 نوفمبر الجاري، تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة، ومحافظة الوادي الجديد، وبإشراف نادي السيارات والرحلات المصري.

وقد استهلت سامي كلمتها التي ألقتها خلال المؤتمر الصحفي بنقل تحيات شريف فتحي وزير السياحة والآثار وتمنيات سيادته بنجاح هذا الحدث السياحي الهام، معربة عن سعادتها لمشاركتها اليوم في هذا المؤتمر.

وأشارت إلى أن تنظيم هذه المسابقة يعد خطوة هامة نحو تنشيط وتعزيز السياحة الرياضية والسياحة البيئية باعتبارهما من الأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري، كما أنه يُسلط الضوء على المقومات السياحية بالمحافظات والمدن السياحية المتميزة في مصر والتي من بينها محافظة الوادي الجديد.

كما تحدثت سامي عن حرص الوزارة في ضوء استراتيجيتها الحالية على إبراز التنوع الذي يتميز به المقصد السياحي المصري حيث يزخر بالعديد من المنتجات والأنماط السياحية المتميزة التي تؤهله لأن يكون المقصد السياحي الأول في العالم من حيث تنوع وتميز هذه الأنماط والمنتجات السياحية.

ولفتت إلى سعى الوزارة بجهود متواصلة إلى تنشيط أنماط السياحة الرياضية والصحراوية والبيئية ولا سيما أنها تعتبر من أنواع السياحة المستدامة والتي لها دور كبير في تنمية المجتمعات المحلية والمناطق المحيطة بها وخلق فرص عمل جديدة.

وأكدت على حرص الوزارة على التعاون مع كافة الوزارات والهيئات والجهات المختلفة والشركاء من القطاع الخاص لرعاية وتنظيم العديد من الفعاليات والأحداث والتي من بينها تنظيم هذه المسابقة.

واختتمت كلمتها بالإعراب عن تمنياتها وتفاؤلها بأن يكون هذا الحدث بداية لمزيد من الأحداث والفعاليات المتنوعة بما يساهم في الترويج السياحي لمصر وإبراز مكانتها السياحية في مصاف الدول السياحية الكبرى.

وقد شارك في حضور هذا المؤتمر محمد عسكر نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وهدى عمر مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية، والسيد أحمد عبد الخالق مدير عام إدارة الأحداث السياحية والفعاليات الرياضية ممثلًا عن وزير الشباب والرياضة، والمهندس رؤؤف جعفر عضو مجلس إدارة النادي ورئيس لجنة السباقات والراليات، ووائل عبد الجليل نائب المدير العام للنادي ومدير النشاط الرياضي، وأحمد السرجاني منظم الرالي (فريق وصلة).

ويمثل هذا الحدث فرصة مهمة للترويج للسياحة الرياضية والسياحة البيئية في مصر ودعم وتطوير الرياضات الموتورية، وإبراز جمال الطبيعة الصحراوية الخلابة لمحافظة الوادي الجديد وخاصة في الواحات الداخلة والخارجة بما يسهم في تنشيط السياحة إليها.

ويأتي هذا الحدث لإحياء تاريخ السباقات الصحراوية في مصر، وفقًا لاشتراطات وقواعد الاتحاد الدولي للسيارات ( FIA).



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