طريقة صبغ الشعر باللون البني الغامق بمكونات طبيعية من منزلك بـ 3 وصفات مجربة والنتيجة أحلي من الجاهزة

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رياض - احمد صلاح - قد تواجه مشكلة لكل امرأة اعتادت على الاستعانة بتلوين الشعر ولكن الافراط في استخدام الصبغات قد يسبب إلى ضعف الشعر وتعرضه للتساقط والتقصف، لذلك وفرنا لك مجموعة من الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها في صبغ الشعر باللون البني الغامق بمكونات طبيعية متوفرة في منزلك ولا تحتاج إلى تكلفة عالية مثل الصبغات، بل تساعد على اختفاء الشعر الأبيض وحمايته من التساقط حيث تتميز تلك الخلطات بمواد طبيعية خالية من أي مواد كيماوية.

طريقة صبغ الشعر باللون البني الغامق في المنزل

يمكن استخدام بعض الخلطات الطبيعية السهلة لإحياء لون الشعر واخفاء الشيب مثل وصفة صبغ الشعر بالقهوة، ويمكننا التعرف على تلك الوصفة من خلال الآتي:

المكونات:

عدد 2 ملعقة كبيرة من القهوة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من البلسم المفضل لديك.

طريقة التحضير:

لإحياء لون الشعر البني في بولة قم بخلط مقدار القهوة مع البلسم.

ثم إضافة القليل من الماء حتى تحصل على قناع سهل وضعه على كامل الشعر النظيف .

نضع قبعة الحمام البلاستيكية ثم نتركه لمدة ساعة أو أكثر.

ويفضل أن تكرر تلك الوصفة عدة مرات متتالية للحصول على لون بني داكن.

وصفة الشاي الأسود لصبغ الشعر

يتميز الشاي الأسود باحتوائه على مضادات الأكسدة فهو يلون الشعر بشكل طبيعي،

ويمكننا التعرف على طريقة عمل الوصفة من خلال الآتي:

المكونات :

لتر من الماء.

200جرام من أوراق الشاي.

طريقة التحضير:

نضع لتر الماء في وعاء على النار ثم نضيف إليه مقدار الشاي.

ونتركه يغلي على نار هادئة لمدة 30 دقيقة

ونرفعه عن النار ونتركه لمدة 24 ساعة.

ثم يصفى ويستعمل لشطف الشعر بعد غسله بالشامبو

وصفة البابونج لصبغ الشعر

تتميز زهرة البابونج الربيعية بقدرتها على تفتيح لون الشعر وإحياء خصلاته، ويمكننا التعرف على طريقة عمل تلك الوصفة من خلال ما يلي:

المكونات:

عدد 2 ملعقة كبيرة من ازهار البابونج.

عدد 2 ملعقة كبيرة من عشب الاذريون.

عدد 2 ملعقة من الكركم المطحون.

2 فنجان من الماء.

طريقة التحضير: