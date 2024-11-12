حظك اليوم.. توقعات الابراج الاربعاء 13-11-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:30 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 13-11-2024

مهنياً: تحلَّ بالصبر فصعوبات العمل لن تدوم طويلاً وعليك أن تبادر بإعطاء آرائك ولا تكن منزوياً

عاطفياً: لا تشعر بوجود إنسجام فكري بينك وبين من تحب، لذا فإن مصير استمرار العلاقة مهدّد بالخطر

صحياً: بعض المتاعب المفاجئة، واحتمال الإصابة بانهيار عصبي

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 13-11-2024

مهنياً: تنجح في استمالة الكثيرين اليك، لكن حسك الكبير بالمسؤولية وقدرتك على الصمود والتحمل يسلطان عليك الاضواء.

عاطفياً: تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعداداً للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط.

صحياً: لا تأخذ على عاتقك الالتزام بأمور كثيرة قد ترهق وضعك الصحي وتسبب لك مشاكل.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 13-11-2024

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن أوضاع مهنية متينة وممتازة، وما بدأت به قابل للاستمرار والتطوّر إذا واظبت عليه بجدك ونشاطك المعهودين.

عاطفياً: غيمة سوداء قد تؤثر في علاقتك بالحبيب لكن سرعان ما تعود الأمور إلى طبيعتها وأفضل مما كانت سابقاً.

صحياً: إذا رغبت في تحسين وضعك الصحي، عليك أن تبذل جهداً أكبر في المستقبل القريب لتقطف ثمار ذلك لاحقاً.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 13-11-2024

مهنياً: يتركز اهتمامك على إدخال تعديل على أمورك المالية، الفرصة متاحة لذلك ولا سيما اليوم.

عاطفياً: تنجح في تعزيز علاقتك بالحبيب بالحوار والصراحة والروية، وتزول العراقيل التي واجهتكما منذ مدة.

صحياً: بقليل من الصبر والمثابرة تتمكن من الحصول على رشاقة وصحة سليمة، وتكون في أفضل حالاتك.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 13-11-2024

مهنياً: يوم مناسب لملاحقة بعض الأعمال والاتصالات المهنية وتظهر عن شجاعة كبيرة وقدرة على التكيف.

عاطفياً: تراودك مشاعر تحمل إليك الحماسة والعزيمة لإحداث تغيير كبير، أو للقاء حبيب أو للإقدام على مغامرة استثنائية.

صحياً: ترتاح إلى بعض الظروف والمتغيرات التي تخفف عن كاهلك الضغط الكبير.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 13-11-2024

مهنياً: تشتد الضغوط فتصبح الأجواء مشحونة، بإمكانك بالطبع تخطّي الصعوبات لكن يتوجب عليك أولاً ضبط النفس وعدم الانفعال.

عاطفياً: من الضروري التحامل على الذات وعدم الانجراف وراء الانفعالات في تعاطيك مع الشريك، وحذار الجو مشحون والمتوتر فقد يفسد في الود قضية.

صحياً: إنتبه أكثر الى صحتك والى نظامك الغذائي، من دون أن تهمل فترات الراحة المطلوبة لكي تتخلص من التشنجات.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 13-11-2024

مهنياً: تفاهم واعادة ترتيب وترميم الامور التي تهدمت هو عنوان هذا اليوم هناك ظروف قوية تعزز موقعك وتسمح لك بالتقدم والنجاح والتفوق فتكون على موعد مع تصحيح الامور

عاطفياً: المفاجآت هي سيدة الموقف في حياتك العاطفية هذا اليوم، وقد تتحول علاقة لك بشخص التقيته أخيراً إلى قصة حب حقيقية.

صحياً: قد تشعر ببعض الآلام العابرة، يستحسن الانتباه إلى نوعية طعامك.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 13-11-2024

مهنياً: تتحرر من القيود وتعيش يوماً واعداً بالنجاح على الصعيد المهني، وتتفاهم مع محيطك بشكل بنّاء، وتجد حلولاً مناسبة لمشاكلك المعنوية والمالية.

عاطفياً: تعيش جواً صعباً وتدفعك الانفعالات نحو الهاوية، فتمالك نفسك ولا تعرض استقرارك العاطفي للخطر، بل اطلب النصيحة.

صحياً: الأمراض الجلدية أسبابها متعددة، منه ما له علاقة بنوعية الملابس أو مكونات بعض الأطعمة، فعليك استشارة الطبيب ليصف لك العلاج المناسب.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 13-11-2024

مهنياً: تمر اليوم بيوم غير جيد وقد تسمع بعض الأخبار التي تسبب لك الازعاج

عاطفياً: كن أكثر جدية تجاه علاقتك العاطفية وكن أكثر ثقة بمشاعر الحبيب ولا تشكك فيها

صحياً: انتبه لعينيك من كثرة المطالعة أو الجلوس ساعات وساعات أمام شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 13-11-2024

مهنياً: لا شك في أنك تعرف حركة كبيرة جداً ونقاشات واجتماعات وتحاول في بعض الأحيان التخفيف من حدة المواجهات.

عاطفياً: يحالفك الحظ باستعادة ثقة الحبيب، وتشتد رغبتك في كسب إعجابه فتغمره بالهدايا، وتفاجئه بخبر سار يجعله في منتهى السعادة.

صحياً: لا تفقد الأمل بعدم تحسن وضعك الصحي بعد الوعكة الصحية التي ألمت بك، انتظر بعض الوقت ونفذ التعليمات الطبية المطلوبة منك.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 13-11-2024

مهنياً: تبدو سعيداً بمجرى الأمور التي بدأت تتحسن منذ أن أوضحت وجهك نظرك في سير العمل ووضعت الخطط التي تسهل التعاطي مع الزملاء.

عاطفياً: إفتح قلبك للشريك في كل الأوقات، وصارحه بكل ما يساورك من مشاعر وشكوك وهواجس، فهو سيتفهم كل كلمة تقولها له.

صحياً: لا تدع الوزن الزائد يتغلب عليك، إن مضاعفاته مزعجة على المدى المنظور.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 13-11-2024

مهنياً: يوم أكثر ايجابية من السابق وتكون الظروف مناسبة جدّاً وتباشر جديداً في حياتك

عاطفياً: تغيّر الأسلوب وتطرح تحديات وقد تحقق زواجاً ثريّاً او تعرف ربحاً عبر بعض الارتباطات

صحياً: ضعف في النشاط والعافية يحثك على إبداء المزيد من الاهتمام بالشأن الصحي