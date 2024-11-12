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حظك اليوم.. توقعات الابراج الاربعاء 13-11-2024

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:30 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 13-11-2024

مهنياً: تحلَّ بالصبر فصعوبات العمل لن تدوم طويلاً وعليك أن تبادر بإعطاء آرائك ولا تكن منزوياً

عاطفياً: لا تشعر بوجود إنسجام فكري بينك وبين من تحب، لذا فإن مصير استمرار العلاقة مهدّد بالخطر

صحياً: بعض المتاعب المفاجئة، واحتمال الإصابة بانهيار عصبي

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 13-11-2024

مهنياً: تنجح في استمالة الكثيرين اليك، لكن حسك الكبير بالمسؤولية وقدرتك على الصمود والتحمل يسلطان عليك الاضواء.

عاطفياً: تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعداداً للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط.

صحياً: لا تأخذ على عاتقك الالتزام بأمور كثيرة قد ترهق وضعك الصحي وتسبب لك مشاكل.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 13-11-2024

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن أوضاع مهنية متينة وممتازة، وما بدأت به قابل للاستمرار والتطوّر إذا واظبت عليه بجدك ونشاطك المعهودين.

عاطفياً: غيمة سوداء قد تؤثر في علاقتك بالحبيب لكن سرعان ما تعود الأمور إلى طبيعتها وأفضل مما كانت سابقاً.

صحياً: إذا رغبت في تحسين وضعك الصحي، عليك أن تبذل جهداً أكبر في المستقبل القريب لتقطف ثمار ذلك لاحقاً.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 13-11-2024

مهنياً: يتركز اهتمامك على إدخال تعديل على أمورك المالية، الفرصة متاحة لذلك ولا سيما اليوم.

عاطفياً: تنجح في تعزيز علاقتك بالحبيب بالحوار والصراحة والروية، وتزول العراقيل التي واجهتكما منذ مدة.

صحياً: بقليل من الصبر والمثابرة تتمكن من الحصول على رشاقة وصحة سليمة، وتكون في أفضل حالاتك.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 13-11-2024

مهنياً: يوم مناسب لملاحقة بعض الأعمال والاتصالات المهنية وتظهر عن شجاعة كبيرة وقدرة على التكيف.

عاطفياً: تراودك مشاعر تحمل إليك الحماسة والعزيمة لإحداث تغيير كبير، أو للقاء حبيب أو للإقدام على مغامرة استثنائية.

صحياً: ترتاح إلى بعض الظروف والمتغيرات التي تخفف عن كاهلك الضغط الكبير.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 13-11-2024

مهنياً: تشتد الضغوط فتصبح الأجواء مشحونة، بإمكانك بالطبع تخطّي الصعوبات لكن يتوجب عليك أولاً ضبط النفس وعدم الانفعال.

عاطفياً: من الضروري التحامل على الذات وعدم الانجراف وراء الانفعالات في تعاطيك مع الشريك، وحذار الجو مشحون والمتوتر فقد يفسد في الود قضية.

صحياً: إنتبه أكثر الى صحتك والى نظامك الغذائي، من دون أن تهمل فترات الراحة المطلوبة لكي تتخلص من التشنجات.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 13-11-2024

مهنياً: تفاهم واعادة ترتيب وترميم الامور التي تهدمت هو عنوان هذا اليوم هناك ظروف قوية تعزز موقعك وتسمح لك بالتقدم والنجاح والتفوق فتكون على موعد مع تصحيح الامور

عاطفياً: المفاجآت هي سيدة الموقف في حياتك العاطفية هذا اليوم، وقد تتحول علاقة لك بشخص التقيته أخيراً إلى قصة حب حقيقية.

صحياً: قد تشعر ببعض الآلام العابرة، يستحسن الانتباه إلى نوعية طعامك.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 13-11-2024

مهنياً: تتحرر من القيود وتعيش يوماً واعداً بالنجاح على الصعيد المهني، وتتفاهم مع محيطك بشكل بنّاء، وتجد حلولاً مناسبة لمشاكلك المعنوية والمالية.

عاطفياً: تعيش جواً صعباً وتدفعك الانفعالات نحو الهاوية، فتمالك نفسك ولا تعرض استقرارك العاطفي للخطر، بل اطلب النصيحة.

صحياً: الأمراض الجلدية أسبابها متعددة، منه ما له علاقة بنوعية الملابس أو مكونات بعض الأطعمة، فعليك استشارة الطبيب ليصف لك العلاج المناسب.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 13-11-2024

مهنياً: تمر اليوم بيوم غير جيد وقد تسمع بعض الأخبار التي تسبب لك الازعاج

عاطفياً: كن أكثر جدية تجاه علاقتك العاطفية وكن أكثر ثقة بمشاعر الحبيب ولا تشكك فيها

صحياً: انتبه لعينيك من كثرة المطالعة أو الجلوس ساعات وساعات أمام شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 13-11-2024

مهنياً: لا شك في أنك تعرف حركة كبيرة جداً ونقاشات واجتماعات وتحاول في بعض الأحيان التخفيف من حدة المواجهات.

عاطفياً: يحالفك الحظ باستعادة ثقة الحبيب، وتشتد رغبتك في كسب إعجابه فتغمره بالهدايا، وتفاجئه بخبر سار يجعله في منتهى السعادة.

صحياً: لا تفقد الأمل بعدم تحسن وضعك الصحي بعد الوعكة الصحية التي ألمت بك، انتظر بعض الوقت ونفذ التعليمات الطبية المطلوبة منك.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 13-11-2024

مهنياً: تبدو سعيداً بمجرى الأمور التي بدأت تتحسن منذ أن أوضحت وجهك نظرك في سير العمل ووضعت الخطط التي تسهل التعاطي مع الزملاء.

عاطفياً: إفتح قلبك للشريك في كل الأوقات، وصارحه بكل ما يساورك من مشاعر وشكوك وهواجس، فهو سيتفهم كل كلمة تقولها له.

صحياً: لا تدع الوزن الزائد يتغلب عليك، إن مضاعفاته مزعجة على المدى المنظور.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 13-11-2024

مهنياً: يوم أكثر ايجابية من السابق وتكون الظروف مناسبة جدّاً وتباشر جديداً في حياتك

عاطفياً: تغيّر الأسلوب وتطرح تحديات وقد تحقق زواجاً ثريّاً او تعرف ربحاً عبر بعض الارتباطات

صحياً: ضعف في النشاط والعافية يحثك على إبداء المزيد من الاهتمام بالشأن الصحي

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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